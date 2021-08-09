Тиктокеры Макс Фит и Максим Усманов стали участниками шоу «Пережить, чтобы помнить»

Москва, 9 августа. Вышел пятый выпуск реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить», в котором участники проходят испытания, основанные на подвигах героев Великой Отечественной войны.

Новая серия третьего сезона под названием «Дальше в лес» уже появилась на YouTube. В пятом выпуске зрители увидят шесть новых участников, в числе которых и известные TikTok-блогеры Макс Фит, Максим Усманов и Ангелина Авдиянц. Они на своем опыте узнают о трудностях, которые смогли стойко выдержать партизаны — герои ВОВ — Сергей Гришин и Сидор Ковпак.

Участники реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» на этот раз будут проверять свои силы и стойкость духа в заготовке леса. Они должны были выполнить норму по ручной валки деревьев, а также быстро обустроить партизанский лагерь. В лагере, который разбит в Калужской области, недалеко от города Мосальск, участники должны провести четыре дня, сообщила ФАН пресс-служба шоу.

«Первый день прошел очень хорошо, но, конечно, тяжело <...> Перед испытанием можно говорить все,что угодно, но в момент максимального напряжения открываются совершенно разные грани личности. Будет интересно понаблюдать, кто как раскроется за эти четыре дня», — поделился тиктокер Максим Усманов со своими подписчиками.

Валка леса была только первым испытанием для участников: расслабляться им некогда, ведь впереди еще три непростых задания. Каждое испытание будет выходить в отдельной серии. Расширенные выпуски реалити-шоу можно смотреть на сервисе Okko.

Сейчас в полном разгаре идет третий сезон проекта «Пережить, чтобы помнить». В заключительном эпизоде предыдущего, второго сезона участники шоу примерили на себя роли фронтовых поваров и в полной мере ощутили, как непросто было накормить солдат в условиях реальных сражений.