Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 13:30
13:29
Происшествия
Появилось видео, как сильная волна чуть не утащила девушек в море в Севастополе
13:28
Происшествия
Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров
13:28
Происшествия
Москвич устроил поножовщину в кафе быстрого питания
13:26
Происшествия
Комик Мирзализаде не признал вину по делу о разжигании межнациональной вражды
13:26
Политика
Тихановская продолжает настаивать на новых санкциях против Белоруссии
13:26
Общество
Штормовое предупреждение продлили в Сочи до 12 августа
13:24
Общество
Пензенская область стремительно теряет население
13:21
Армия
Талибы возобновили наступление на город Мазари-Шариф в Афганистане
13:20
Спорт
Авериной и групповой сборной не вернут золото, даже если подтвердится судейская ошибка
13:20
Армия
Лукашенко заявил об отказе подержать Киев при силовом решении конфликта в Донбассе
Все новости

Тиктокеры Макс Фит и Максим Усманов стали участниками шоу «Пережить, чтобы помнить»

  /   Обновлено: 09 августа 2021 12:41
Общество
Тиктокеры Макс Фит и Максим Усманов стали участниками шоу «Пережить, чтобы помнить»
Пресс-служба проекта «Пережить, чтобы помнить»

Москва, 9 августа. Вышел пятый выпуск реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить», в котором участники проходят испытания, основанные на подвигах героев Великой Отечественной войны.

Новая серия третьего сезона под названием «Дальше в лес» уже появилась на YouTube. В пятом выпуске зрители увидят шесть новых участников, в числе которых и известные TikTok-блогеры Макс Фит, Максим Усманов и Ангелина Авдиянц. Они на своем опыте узнают о трудностях, которые смогли стойко выдержать партизаны — герои ВОВ — Сергей Гришин и Сидор Ковпак.

Участники реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» на этот раз будут проверять свои силы и стойкость духа в заготовке леса. Они должны были выполнить норму по ручной валки деревьев, а также быстро обустроить партизанский лагерь. В лагере, который разбит в Калужской области, недалеко от города Мосальск, участники должны провести четыре дня, сообщила ФАН пресс-служба шоу.

«Первый день прошел очень хорошо, но, конечно, тяжело <...> Перед испытанием можно говорить все,что угодно, но в момент максимального напряжения открываются совершенно разные грани личности. Будет интересно понаблюдать, кто как раскроется за эти четыре дня», — поделился тиктокер Максим Усманов со своими подписчиками.

Валка леса была только первым испытанием для участников: расслабляться им некогда, ведь впереди еще три непростых задания. Каждое испытание будет выходить в отдельной серии. Расширенные выпуски реалити-шоу можно смотреть на сервисе Okko.

Сейчас в полном разгаре идет третий сезон проекта «Пережить, чтобы помнить». В заключительном эпизоде предыдущего, второго сезона участники шоу примерили на себя роли фронтовых поваров и в полной мере ощутили, как непросто было накормить солдат в условиях реальных сражений.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Тиктокеры Макс Фит и Максим Усманов стали участниками шоу «Пережить, чтобы помнить»
шоу Пережить, чтобы помнить тиктокеры макс фит оkko
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru