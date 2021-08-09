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Борис Корчевников впервые заговорил об уходе из программы «Судьба человека»
Шоу-бизнес
Борис Корчевников впервые заговорил об уходе из программы «Судьба человека»
Из личного архива Бориса Корчевникова

Москва, 9 августа. Телеведущий Борис Корчевников впервые задумался покинуть телепрограмму «Судьба человека», которую ведет с 2017 года. Он признался, что уже подустал от телевидения.

У Бориса Корчевникова состоялся серьезный разговор с актером театра и кино Владимиром Стекловым. Вместе с именитым артистом звезда снималась в сериале «Кадетство». Корчевников исполнял роль курсанта Ильи Синицина, а Стеклов — старшины роты, в которой служил герой телеведущего.

«Ну, товарищ ведущий федерального канала, может, ответите мне на вопрос, простой вопрос. Кто вас надоумил уйти с федерального канала? С любимой и почитаемой зрителями всей России программы?» — стал отчитывать Корчевникова Стеклов в образе старшины.

Корчевников признался, что ему все это надоело: «Жара. Софиты. Сидишь тут с утра до ночи». В ответ Стеклов призвал телеведущего одуматься и вспомнить о своих зрителях, которые с нетерпением ждут его и гостей телешоу, пишет Teleprogramma.pro.

Телеведущий шесть лет назад перенес операцию по удалению опухоли в головном мозге, был затронут слуховой нерв. В минувшем месяце певица Алиса Мон сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у Бориса Корчевникова. Она указала, что знаменитость испытывает серьезные трудности со слухом.

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