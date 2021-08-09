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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана обстановку в Карабахе

  /   Обновлено: 09 августа 2021 12:52
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана обстановку в Карабахе
pixabay.com  /  pixabay.com

Москва, 9 августа. Глава МИД РФ России Сергей Лавров и руководитель международного ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили ситуацию в Карабахе и нормализацию отношений с Арменией.

Пресс-служба МИД РФ охарактеризовала прошедшие телефонные переговоры как предметные. Значительное внимание в ходе разговора дипломаты уделили соблюдению взятых на себя Москвой, Баку и Ереваном международных обязательств. Помимо этого, был затронут вопрос напряженности, сохранившейся на границе двух кавказских республик.

"Состоялся предметный обмен мнениями по различным аспектам выполнения заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также путям нормализации обстановки в районе армяно-азербайджанской границы", — подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

Как отметил обозреватель Федерального агентства новостей, в Нагорном Карабахе внешние силы пытаются повторить "украинский сценарий". От начала затяжной кровопролитной войны регион сдерживает только активное вмешательство Москвы в происходящее, подчеркнул автор.

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Армения россия лавров азербайджан карабах джейхун байрамов
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