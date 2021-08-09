Москва, 9 августа. Глава МИД РФ России Сергей Лавров и руководитель международного ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили ситуацию в Карабахе и нормализацию отношений с Арменией.

Пресс-служба МИД РФ охарактеризовала прошедшие телефонные переговоры как предметные. Значительное внимание в ходе разговора дипломаты уделили соблюдению взятых на себя Москвой, Баку и Ереваном международных обязательств. Помимо этого, был затронут вопрос напряженности, сохранившейся на границе двух кавказских республик.

"Состоялся предметный обмен мнениями по различным аспектам выполнения заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также путям нормализации обстановки в районе армяно-азербайджанской границы", — подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

Как отметил обозреватель Федерального агентства новостей, в Нагорном Карабахе внешние силы пытаются повторить "украинский сценарий". От начала затяжной кровопролитной войны регион сдерживает только активное вмешательство Москвы в происходящее, подчеркнул автор.