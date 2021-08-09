Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 13:29
13:29
Происшествия
Появилось видео, как сильная волна чуть не утащила девушек в море в Севастополе
13:28
Происшествия
Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров
13:28
Происшествия
Москвич устроил поножовщину в кафе быстрого питания
13:26
Происшествия
Комик Мирзализаде не признал вину по делу о разжигании межнациональной вражды
13:26
Политика
Тихановская продолжает настаивать на новых санкциях против Белоруссии
13:26
Общество
Штормовое предупреждение продлили в Сочи до 12 августа
13:24
Общество
Пензенская область стремительно теряет население
13:21
Армия
Талибы возобновили наступление на город Мазари-Шариф в Афганистане
13:20
Спорт
Авериной и групповой сборной не вернут золото, даже если подтвердится судейская ошибка
13:20
Армия
Лукашенко заявил об отказе подержать Киев при силовом решении конфликта в Донбассе
Все новости

Меркель намерена совершить рабочий визит в Киев 22 августа
Политика
Меркель намерена совершить рабочий визит в Киев 22 августа
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 9 августа. Немецкий канцлер Ангела Меркель может посетить Киев с рабочим визитом 22 августа. Об этом проинформировали украинские СМИ.

Согласно полученной информации, канцлер Германии планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить вопросы транзита газа, а также ситуацию в Донбассе.

Российский политолог Сергей Михеев ранее сообщил, что Меркель поставила Зеленского на место, напомнив о «формуле Штайнмайера». По его словам, Запад напомнил Киеву, что, прежде чем просить помощи, необходимо выполнять обязательства.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Меркель намерена совершить рабочий визит в Киев 22 августа
украина меркель зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru