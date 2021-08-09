Меркель намерена совершить рабочий визит в Киев 22 августа

Киев, 9 августа. Немецкий канцлер Ангела Меркель может посетить Киев с рабочим визитом 22 августа. Об этом проинформировали украинские СМИ.

Согласно полученной информации, канцлер Германии планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить вопросы транзита газа, а также ситуацию в Донбассе.

Российский политолог Сергей Михеев ранее сообщил, что Меркель поставила Зеленского на место, напомнив о «формуле Штайнмайера». По его словам, Запад напомнил Киеву, что, прежде чем просить помощи, необходимо выполнять обязательства.