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Лукашенко одной фразой перечеркнул все обвинения в диктатуре

  /   Обновлено: 09 августа 2021 12:54
Политика
Лукашенко одной фразой перечеркнул все обвинения в диктатуре
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 9 августа. Белоруссия не располагает нужным объемом ресурсов для реализации диктаторского стиля правления, заявил президент Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что страна лишь отвечает на санкционные выпады Запада, а правительство не собирается никому ничего диктовать. Более того, отметил Лукашенко, страной правят достаточно вменяемые и адекватные люди, чтобы не навязывать никому свою волю.

«Слушайте, для того чтобы диктовать в мире, — я вполне вменяемый человек, — надо иметь соответствующий ресурс, у нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь», — перечеркнул одной фразой все обвинения президент Белоруссии.

Лукашенко прокомментировал свой стиль правления в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», проводимого в формате прямой линии. Также президент ответил на вопросы о признании Крыма и вхождения Республики Беларусь в состав России.

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Все новости / Политика / Лукашенко одной фразой перечеркнул все обвинения в диктатуре
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