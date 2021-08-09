Перечислены поверья и запреты на Пантелеймонов день 9 августа

Москва, 9 августа. Православные отмечают день святого Пантелеймона 9 августа. Россиянам рассказали, какие приметы нужно соблюдать в эту дату и от чего стоит отказаться.

Святой великомученик Пантелеймон появился на свет в Никомидии (современная Турция). Он исцелял людей от различных недугов с помощью молитвы и даже возвращал зрение слепым.

Обычные граждане очень любили святого, однако его дар вызывал гнев завистников. О Пантелеймоне доложили властям, после чего у него потребовали отречься от бога. Однако великомученик отказался предавать свою веру, за что был убит.

Пантелеймона считают покровителем больных людей. Именно поэтому обычно к нему обращаются с просьбами избавить от болезней.

На Руси существовало поверье, что на Пантелеймонов день знахарям и целителям нужно ходить в лес за лечебными травами. Кроме того, 9 августа хозяйки пекли пирожки с капустой.

Однако в этот праздник рекомендуется соблюдать ряд запретов. Например, не стоит заниматься любой серьезной работой, поскольку считается, что все начинания закончатся неудачей. На Руси даже не ходили в поле 9 августа.

При этом бездельничать на Пантелеймонов день нельзя — рекомендуется уделить время домашней уборке. Кроме того, важно помогать нуждающимся и не проходить мимо чужой беды, пишет «Волгоградская правда».

Ранее россиянам перечислили приметы на день мощей святого Серафима Саровского. Этот церковный праздник отмечается 1 августа.