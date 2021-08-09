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Житель Кузбасса погиб при попытке попасть в собственный дом через окно
Происшествия
Житель Кузбасса погиб при попытке попасть в собственный дом через окно
pixabay.com

Кемерово, 9 августа. В Кемеровской области мужчина травмировался, пытаясь попасть к себе домой через окно. Мужчина скончался в машине скорой помощи, так и не доехав до больницы.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, мужчина работал вахтовым методом. Вернувшись домой, гражданин обнаружил, что у него нет ключей. Попасть в собственный дом он решил через балконное окно.

У мужчины получилось залезть на крышу балкона и разбить стекло, однако в один момент он потерял равновесие. Житель Кузбасса упал, повредив ногу в области колена. Как позже выяснилось, он повредил бедренную артерию.

Скорую помощь мужчине вызвала соседка, которая стала свидетелем происшествия. Но житель Кемеровской области скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы.

В Кунгурском муниципальном округе Прикамья водитель погрузчика погиб под колесами своей техники.

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кемерово кемеровская область смерть по неосторожности
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