Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 13:29
13:28
Происшествия
Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров
13:28
Происшествия
Москвич устроил поножовщину в кафе быстрого питания
13:26
Происшествия
Комик Мирзализаде не признал вину по делу о разжигании межнациональной вражды
13:26
Политика
Тихановская продолжает настаивать на новых санкциях против Белоруссии
13:26
Общество
Штормовое предупреждение продлили в Сочи до 12 августа
13:24
Общество
Пензенская область стремительно теряет население
13:21
Армия
Талибы возобновили наступление на город Мазари-Шариф в Афганистане
13:20
Спорт
Авериной и групповой сборной не вернут золото, даже если подтвердится судейская ошибка
13:20
Армия
Лукашенко заявил об отказе подержать Киев при силовом решении конфликта в Донбассе
13:16
Политика
Лукашенко оценил отношения между Белоруссией и Украиной
Все новости

Терапевт Самсонова предупредила об опасности разных привкусов во рту
Общество
Терапевт Самсонова предупредила об опасности разных привкусов во рту
pixabay.com

Москва, 9 августа. Различные привкусы во рту могут сигнализировать о развитии смертельно опасных заболеваний, рассказала терапевт-кардиолог Нарине Самсонова.

Горечь во рту может возникать на фоне развития сахарного диабета, проблем с зубами и деснами, а также болезней сердца и желудочно-кишечного тракта. Сладкий привкус может сопровождать заболевания нервной системы, ЖКТ, сахарный диабет и рак. Пациенты с болезнями полости рта или носовых пазух, а также люди с дефицитом витамина В12 могут чувствовать вкус металла.

«Кроме того, привкус металла при приеме пищи и воды может появиться при синдроме Шегрена (аутоиммунное системное поражение соединительной ткани, проявляющееся вовлечением в патологический процесс желез внешней секреции)», — объяснила Самсонова.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, проведение химиотерапии и дефицит цинка считаются самыми распространенными причинами кислого вкуса во рту. Самолечение может усугубить заболевание, поэтому при возникновении любых привкусов необходимо обратиться к врачу, заключила терапевт.

Некоторые неочевидные симптомы могут указывать на рак желудка, предупредил врач и телеведущий Сергей Агапкин. По его словам, обычная икота должна спать резким поводом для обращения к врачу, если ее длительность превышает 48 часов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Терапевт Самсонова предупредила об опасности разных привкусов во рту
врач болезни привкусы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru