Москва, 9 августа. Различные привкусы во рту могут сигнализировать о развитии смертельно опасных заболеваний, рассказала терапевт-кардиолог Нарине Самсонова.

Горечь во рту может возникать на фоне развития сахарного диабета, проблем с зубами и деснами, а также болезней сердца и желудочно-кишечного тракта. Сладкий привкус может сопровождать заболевания нервной системы, ЖКТ, сахарный диабет и рак. Пациенты с болезнями полости рта или носовых пазух, а также люди с дефицитом витамина В12 могут чувствовать вкус металла.

«Кроме того, привкус металла при приеме пищи и воды может появиться при синдроме Шегрена (аутоиммунное системное поражение соединительной ткани, проявляющееся вовлечением в патологический процесс желез внешней секреции)», — объяснила Самсонова.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, проведение химиотерапии и дефицит цинка считаются самыми распространенными причинами кислого вкуса во рту. Самолечение может усугубить заболевание, поэтому при возникновении любых привкусов необходимо обратиться к врачу, заключила терапевт.

Некоторые неочевидные симптомы могут указывать на рак желудка, предупредил врач и телеведущий Сергей Агапкин. По его словам, обычная икота должна спать резким поводом для обращения к врачу, если ее длительность превышает 48 часов.