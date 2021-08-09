Герой Пьера Ришара из фильма «Укол зонтиком» в качестве парктроника использовал бампер собственной машины и автомобилей, которым не посчастливилось стоять рядом. В фильме это, конечно, выглядит очень забавно: уж больно нелепый сам главный герой. Да и машины там все старенькие: кажется, небольшая вмятина им уже никак не повредит.

На самом деле ничего романтичного в этом нет. Помять бампер или поцарапать крыло собственной (а еще хуже ― чужой) машины ― неприятно и хлопотно. Нужно разбираться с владельцем и страховой компанией, искать запчасти и сервис, где сделают качественно и не слишком дорого. Да и непредвиденные траты никому не нужны. Избежать подобных неприятных ситуаций поможет парктроник ― устройство, которое позволяет припарковать машину максимально безопасно. Как выбрать парктроник и на что обратить внимание ― разберем в этой статье.

Чувство меры

Вот уже много лет в конструкции автомобилей наблюдается тенденция к увеличению габаритов. С одной стороны, это кажется не слишком логичным, ведь мест для парковки в современных городах мало. В Москве и Санкт-Петербурге найти, где припарковаться, ― целая проблема. С другой стороны, водителям нравится высоко сидеть. Этим объясняется постоянный выход на рынок все новых кроссоверов и паркетников, которые от версии к версии становятся все больше.

Хороший обзор дороги и удобная посадка компенсируются увеличенными габаритами, к которым надо привыкнуть. Не забываем и о разного рода заборчиках и бордюрах, которые в силу разных форм и размеров не всегда видны в зеркало заднего вида. Вот и случаются ситуации, когда вроде бы никаких препятствий, а низ бампера поцарапан.

Что же делать? Конечно, установить парктроник. Это можно предусмотреть сразу при покупке авто. В более дорогих комплектациях парктроник, или камера заднего вида, будет установлен по умолчанию. Но даже если вы приобрели автомобиль без этой опции, ее можно установить в любое время в автосервисе или самостоятельно.

Парктроник представляет собой систему датчиков, которые мониторят пространство вокруг автомобиля и в случае обнаружения препятствий передают информацию о них на блок управления. Парктроник работает с помощью ультразвука. Датчики на постоянной основе излучают ультразвуковой сигнал, который отражается от препятствия и возвращает его обратно на блок управления. Последний, в свою очередь, получает и обрабатывает сигналы, которые поступают с датчиков. А система оповещения в салоне автомобиля информирует водителя и направляет его.

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Виды парктроников

Количество датчиков варьируется от четырех до восьми. Четыре штуки устанавливаются в задний бампер — они дают полную картину того, что происходит сзади автомобиля. Контролировать объекты спереди не получится. Учитывайте это, если паркуетесь передом.

Шесть датчиков распределены между передним и задним бамперами. При этом приоритет все равно у обзора сзади. Такой вариант подойдет для высоких машин, у которых обзор спереди и так неплохой, но нет возможности отследить низкие бордюры.

Максимальное количество датчиков может быть установлено двумя способами.

По четыре штуки на каждый бампер: спереди и сзади.

Четыре штуки на задний бампер и по две спереди и по бокам. Такая конфигурация обеспечит полный контроль пространства вокруг машины. Это позволит не только безопасно парковаться, но и облегчит движение на узких улицах, в тесном потоке автомобилей, а также подскажет, есть ли препятствие в слепой зоне.

По способу монтажа датчики бывают как стандартные, так и ленточные. Первые крепятся по отдельности в бампер, вторые находятся на единой электромагнитной ленте, которая в клеится на бампер (работает такая конструкция только во время движения).

Кроме того, парктроник может быть беспроводным или проводным. Первый вариант более современный и удобный. Установка такой системы занимает не более получаса. Информация передается с помощью радиосигнала. Преимущества этого варианта в том, что не нужно прокладывать кабель и нарушать обивку салона. Установку можно провести самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Наконец, беспроводной вариант позволяет в дальнейшем установить дополнительные датчики, если такая необходимость возникнет.

Установку проводных датчиков можно совместить с ремонтом салона, чтобы не нарушать целостность обивки. Проводные датчики хороши тем, что никогда не разряжаются, обеспечивают стабильный сигнал и служат долго.

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О чем говорит парктроник

Система оповещения о препятствии может быть звуковой, световой или цифровой. Звуковой сигнал — наиболее удобный вариант. Малая часть водителей при использовании парктроника не смотрят туда, куда паркуются. Соответственно, глядеть на монитор уже нет возможности. Звуковой сигнал, который меняется в зависимости от расстояния до препятствия (чем оно ближе, тем сигнал интенсивнее), в этом случае очень выручает. Правда, паркуясь, вам придется выключить радио или прервать разговор с собеседником, чтобы иметь возможность четко слышать сигнал.

Световые сигналы различного цвета обеспечивают встроенные прямо в зеркало заднего вида светодиоды. Многим удобно одновременно смотреть в зеркало и видеть сигналы парктроника. Система та же, что и у светофора: зеленый ― можно ехать, желтый ― осторожно, красный ― стоп.

Можно подобрать систему, где есть и световое, и звуковое оповещение. Самые понятные и популярные парковочные радары ― с ЖК-дисплеем. Подключив к нему камеру заднего вида, вы будете видеть все, как если бы стояли снаружи.

Размеры датчиков колеблются от 18 до 22 мм в диаметре. Учитывайте это, если собираетесь заменить старые радары на новые. В комплекте обычно есть все необходимое для монтажа.

Если вы неопытный водитель или плохо чувствуете габариты своего автомобиля, выбирайте парктроник с максимально возможным расстоянием обнаружения препятствия. Этот показатель колеблется в интервале от 2,5 метра до 30 см.

О чем еще не забыть?

Какие дополнительные опции есть у парковочных радаров и что из них действительно полезно, рассмотрим далее.

Функция самодиагностики, чтобы проверить исправность датчиков. Позволяет водителю не беспокоиться о том, насколько эффективно работает система. В случае поломки радар немедленно подаст сигнал.

Регулирование громкости. Тоже немаловажная опция, особенно если вы возите маленького ребенка, который легко может уснуть в дороге. Чтобы не будить кроху, отрегулируйте громкость сигнала до комфортного уровня. Это хороший вариант для тех, кто поздно возвращается домой, когда соседи уже спят. Так, сигнал парктроника услышите только вы.

Голосовое оповещение. Если не нравится «пикание» радара, можно выбрать приятный мужской или женский голос.

Считывание фаркопа. Это функция, которая позволяет объяснить парктронику, что крайняя точка автомобиля ― не бампер, а фаркоп. Отрегулируйте этот параметр и паркуйтесь спокойно. Актуально и для тех, у кого самая крайняя точка ― запасное колесо, закрепленное сзади.

Камера заднего вида. Это лучшее дополнение к парктронику. Она не только оценит расстояние до объекта, но и позволит подробно рассмотреть его. Так вы будете знать, к чему приближаетесь: снежному сугробу или тонкому стволу дерева, который можно и не увидеть в зеркало заднего вида. Камера оборудована парковочными линиями, а с ними запарковать автомобиль сможет даже новичок.

Не пренебрегайте дополнительными функциями, они существенно облегчают вождение, делая его комфортным и безопасным.

Лучшие парктроники по версии ФАН

Задние парктроники, монитор PARKMASTER 4-FJ-40

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Система задних парктроников. Всего в комплекте четыре штуки. Тип установки: врезные. В комплектацию входит блок управления, монитор, на который выводится информация, крепления и кабели. Монитор устанавливается на приборную панель. Система работает по ультразвуковому принципу. О расстоянии до препятствия оповещают цифры, звуковой сигнал и цветовая индикация. В системе есть функция самодиагностики, которая оповестит водителя о неполадках.

Средняя стоимость: 2281 рубль.

Парковочный радар SHO-ME Y-2616N04, белый

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Система универсальных задних парктроников (в комплекте четыре штуки). Также в комплекте есть дисплей, который крепится на приборную панель. Тип информирования: цветная шкала, плюс цифры, обозначающие расстояние до препятствия. Звуковая индикация громкая и четкая. Датчики врезаются непосредственно в бампер. Кабели и крепежные элементы идут в комплекте.

Средняя стоимость: 1150 рублей.

Парктроник с камерой заднего вида Masterpark 8-DSN

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Система из восьми парктроников с камерой заднего вида. Оборудование представляет собой две камеры и семидюймовый экран. Подключение монитора к блоку управления беспроводное. Восемь датчиков можно установить в любой комбинации, обеспечив таким образом наиболее безопасное маневрирование. Угол обзора камеры — 120°. Система считывает как неподвижные препятствия, так и движущиеся объекты.

Средняя стоимость: 8610 рублей.

Комбинированные парктроники DIGMA DCK-100

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Парковочная система из четырех комбинированных врезных радаров и монитора. Максимально охватывает пространство, четко отображает препятствия, своевременно предупреждая о возможном столкновении. Простой и понятный монтаж, с которым справится даже новичок, сэкономит время и силы. Звуковая индикация громкая и четкая.

Средняя стоимость: 1249 рублей.

Парктроник с дисплеем ParkAWay E-8B-D

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Парковочная система из восьми датчиков и дисплея. Радары устанавливаются в любой удобной комбинации: спереди, сзади и сбоку. Вся необходимая информация выводится на жидкокристаллический дисплей. Комплект полностью готов к установке.

Средняя стоимость: 2250 рублей.

Система парковки PARK MASTER 22-4-A-Black (индикатор в зеркале заднего вида)

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Многофункциональная парковочная система из четырех датчиков. Индикатор расстояния до препятствия монтируется непосредственно в зеркало заднего вида. Система оснащена регулировкой уровня громкости, что позволяет установить комфортную громкость сигнала. Также есть память на внешние элементы, а значит, датчик будет учитывать наличие фаркопа или запасного колеса, увеличивающего объемы автомобиля.

Средняя стоимость: 5620 рублей.

Задние парктроники, монитор Cenmax PS 4.1 серебристый

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Еще один бюджетный вариант ― система из четырех датчиков, устанавливается в задний бампер. Датчики можно покрасить в цвет кузова. В комплекте есть дисплей, крепежные элементы и кабели. Радары считывают не только наличие препятствия, но и его направление.

Средняя стоимость: 1164 рубля.