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Крупный пожар в жилом доме унес жизни четырех человек на Ямале
Происшествия
Крупный пожар в жилом доме унес жизни четырех человек на Ямале
pixabay.com

, 9 августа. Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном деревянном доме. Трагедия произошла в городе Лабытнанги на улице Гагарина.

На момент приезда пожарных огонь уже охватил 500 кв. м. кровли. Спасатели эвакуировали из горящего здания семь человек. Еще четыре погибли в эпицентре возгорания. Остальные жильцы покинули дом самостоятельно, сообщило издание "Ямал Медиа".

«В домах такого типа распространение огня происходит очень быстро. Межквартирные перегородки в таких строения пустотные, что способствует быстрому распространению огня по всему зданию», — заявила глава пресс-службы ГУ МЧС России по ЯНАО Елена Казарова.

Всего в многоквартирном доме проживали 48 человек, в том числе двое детей. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

СК по региону возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам. Надзорное ведомство также организовало прокурорскую проверку, в ходе которой будет проверено соблюдение жилищных прав граждан, в том числе по обеспечению безопасных условий проживания.

На днях Следственный комитет по Краснодарскому краю начал проверку после гибели ребенка при пожаре в Апшеронском районе.

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