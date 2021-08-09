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Евросоюз усилит поддержку Ливии в защите национальных границ страны

  /   Обновлено: 09 августа 2021 12:22
Ливия
Евросоюз усилит поддержку Ливии в защите национальных границ страны
Prt Scr twitter.com  /  @EUNAVFOR_MED

Триполи, 9 августа. Глава миссии ЕС по пограничному содействию (EUBAM) Наталья Сеа и председатель операции IRINI Фабио Агостини подписали соглашение о взаимном оказании помощи Ливии в ее усилиях по защите территориальных и морских границ.

«Европейские организации содействуют переходному Правительству национального единства в усилиях по восстановлению мира, безопасности и верховенства закона. Благодаря этому договору обе миссии устанавливают эффективное сотрудничество в целях укрепления своих должностных обязанностей и своевременного реагирования на вновь возникающие вопросы», — говорится в сообщении.

Наталья Сеа заявила, что главной задачей соглашения является помощь Триполи в защите своих границ как на суше, так и в акватории Средиземного моря.

«IRINI и EUBAM решили сотрудничать в рамках соответствующих мандатов с целью поддержки североафриканских властей в развитии морского потенциала, уделяя особое внимание подготовке береговой охраны Ливии», — уточнила она.

Глава миссии добавила, что объединение усилий европейских организаций также направлено на борьбу с торговлей оружием, контрабандой нефти и пиратством.

Береговая охрана Ливии в начале июля обстреляла лодку с мигрантами в Средиземном море. Свидетелями инцидента стали члены неправительственной организации из Германии Sea-Watch. Они сняли нападение на видео и выложили в Сеть.

Глава немецкой НПО Феликс Вайс призвал Евросоюз прекратить финансировать и оснащать боевиков, терроризирующих беженцев. Тем не менее к его словам не прислушались. ЕС продолжает обучать и поддерживает эту структуру для перехвата людей, пытающихся пересечь Центральное Средиземноморье.

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Все новости / Ливия / Евросоюз усилит поддержку Ливии в защите национальных границ страны
евросоюз ливия береговая охрана irini
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