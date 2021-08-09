Евросоюз усилит поддержку Ливии в защите национальных границ страны

Триполи, 9 августа. Глава миссии ЕС по пограничному содействию (EUBAM) Наталья Сеа и председатель операции IRINI Фабио Агостини подписали соглашение о взаимном оказании помощи Ливии в ее усилиях по защите территориальных и морских границ.
«Европейские организации содействуют переходному Правительству национального единства в усилиях по восстановлению мира, безопасности и верховенства закона. Благодаря этому договору обе миссии устанавливают эффективное сотрудничество в целях укрепления своих должностных обязанностей и своевременного реагирования на вновь возникающие вопросы», — говорится в сообщении.
RA Fabio Agostini, OPCDR Eunavfor Med #IRINI ???????? signed a new working arrangement with @natalinacea Head of @EUBAMLibya ???????? in order to respond to emerging issues related to #Libya #CSDP #Irini4Peace #Irini4Libya #EUdefence pic.twitter.com/YyF3Ak8uuR— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) August 7, 2021
Наталья Сеа заявила, что главной задачей соглашения является помощь Триполи в защите своих границ как на суше, так и в акватории Средиземного моря.
«IRINI и EUBAM решили сотрудничать в рамках соответствующих мандатов с целью поддержки североафриканских властей в развитии морского потенциала, уделяя особое внимание подготовке береговой охраны Ливии», — уточнила она.
Глава миссии добавила, что объединение усилий европейских организаций также направлено на борьбу с торговлей оружием, контрабандой нефти и пиратством.
Береговая охрана Ливии в начале июля обстреляла лодку с мигрантами в Средиземном море. Свидетелями инцидента стали члены неправительственной организации из Германии Sea-Watch. Они сняли нападение на видео и выложили в Сеть.
Глава немецкой НПО Феликс Вайс призвал Евросоюз прекратить финансировать и оснащать боевиков, терроризирующих беженцев. Тем не менее к его словам не прислушались. ЕС продолжает обучать и поддерживает эту структуру для перехвата людей, пытающихся пересечь Центральное Средиземноморье.