Лукашенко назвал главное условие признания Белоруссией Крыма

Минск, 9 августа. Республика Беларусь официально признает Крым частью Российской Федерации, когда «последний олигарх» начнет поставлять туда товары, заявил президент Александр Лукашенко.

Лукашенко озвучил главное условие признания полуострова частью РФ в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», проводимого в формате прямой линии. Белорусский лидер заявил, что его утомили постоянные вопросы о признании полуострова частью РФ, и он решил ответить на все претензии максимально прилюдно.

«Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», — подчеркнул президент.

Также во время «большого разговора» Лукашенко ответил на вопрос о полном вхождении Белоруссии в состав России. По словам политика, в этом нет необходимости, пока это не мешает реализовывать проекты экономической интеграции.