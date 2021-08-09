Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 13:28
13:28
Происшествия
Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии из-за лесных пожаров
13:28
Происшествия
Москвич устроил поножовщину в кафе быстрого питания
13:26
Происшествия
Комик Мирзализаде не признал вину по делу о разжигании межнациональной вражды
13:26
Политика
Тихановская продолжает настаивать на новых санкциях против Белоруссии
13:26
Общество
Штормовое предупреждение продлили в Сочи до 12 августа
13:24
Общество
Пензенская область стремительно теряет население
13:21
Армия
Талибы возобновили наступление на город Мазари-Шариф в Афганистане
13:20
Спорт
Авериной и групповой сборной не вернут золото, даже если подтвердится судейская ошибка
13:20
Армия
Лукашенко заявил об отказе подержать Киев при силовом решении конфликта в Донбассе
13:16
Политика
Лукашенко оценил отношения между Белоруссией и Украиной
Все новости

Лукашенко: необходимости в создании российско-белорусского минобороны нет

  /   Обновлено: 09 августа 2021 12:16
Армия
Лукашенко: необходимости в создании российско-белорусского минобороны нет
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 9 августа. Россия и Белоруссия еще не готовы к созданию общего министерства обороны в рамках Союзного государства. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

По его мнению, данная инициатива является преждевременной, так как ни Минск, ни Москва к ней не готовы. Лукашенко считает, что сначала две страны должны принять конституцию Союзного государства.

Ранее белорусский лидер отметил, что республика может реализовывать проекты экономической интеграции с Россией, и для этого нет необходимости в политическом объединении.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Лукашенко: необходимости в создании российско-белорусского минобороны нет
минобороны лукашенко союзное государство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru