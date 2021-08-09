Лукашенко: необходимости в создании российско-белорусского минобороны нет

Минск, 9 августа. Россия и Белоруссия еще не готовы к созданию общего министерства обороны в рамках Союзного государства. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко.

По его мнению, данная инициатива является преждевременной, так как ни Минск, ни Москва к ней не готовы. Лукашенко считает, что сначала две страны должны принять конституцию Союзного государства.

Ранее белорусский лидер отметил, что республика может реализовывать проекты экономической интеграции с Россией, и для этого нет необходимости в политическом объединении.