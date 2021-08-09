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Есть все шансы: участник группы «На-На» поддержал выдвижение Булановой в депутаты
Общество
Есть все шансы: участник группы «На-На» поддержал выдвижение Булановой в депутаты
Федеральное агентство новостей  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Советский и российский певец, музыкант, участник группы «На-На», заслуженный артист Российской Федерации Владимир Политов в беседе с корреспондентом ФАН поддержал Татьяну Буланову и ее инициативу «Ленинградская надбавка» пенсионерам.

«Конечно, я поддерживаю инициативу, нужно вообще всем повысить пенсии. Почему-то в Москве повысили, а в области — нет, это несправедливо. Я думаю, у Татьяны есть все шансы», — прокомментировал Политов.

Известная исполнительница ранее заявила, что очень разочарована действиями чиновников, которые вставляют палки в колеса политической партии «Родина». В Петербурге не разрешили разместить тысячи баннеров и плакатов партии. Чтобы восстановить справедливость, артистка записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Буланова просит обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС.

Ранее российская актриса эстрады, юмористка и пародистка Елена Воробей призналась, что готова дать концерт в поддержку Татьяны Булановой и ее инициативы «Ленинградская надбавка».

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