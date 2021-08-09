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«Нет необходимости»: Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России

  /   Обновлено: 09 августа 2021 12:13
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Политика
«Нет необходимости»: Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 9 августа. Белоруссия может реализовывать проекты экономической интеграции с Россией, и для этого нет необходимости в политическом объединении, заявил президент Александр Лукашенко.

Лукашенко ответил на вопрос о вхождении страны в состав России в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», проводимого в формате прямой линии. Минск поддерживает тесные отношения с Москвой, но Кремль предпочитает все же оставаться на расстоянии, признался белорусский лидер.

«Для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны», — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что выступает ярым сторонником максимально близкого союза с Россией. В августе 2020 года именно информационная и материальная помощь, предоставленная Москвой, помогла справиться с захлестнувшей Белоруссию волной протестов, уверен политолог Дмитрий Болкунец.

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Все новости / Политика / «Нет необходимости»: Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
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