Режиссер Коробко возмутился попыткой «вставить палки в колеса» инициативе Булановой

Инициатива певицы Татьяны Булановой, которая баллотируется в ЗакС СПб, — минимальная и скромная просьба, которая накипела и назрела, и не только в Петербурге. Об этом в комментарии ФАН рассказал кинорежиссер, телевизионный продюсер Александр Коробко.

Татьяна Буланова в качестве кандидата в депутаты заявила о необходимости увеличить пенсии жителям Северной столицы. Инициативу поддержали подписями 100 000 жителей Петербурга. Однако, по мнению Булановой, идея чем-то не угодила местным чиновникам, которые «ставят палки в колеса» ей и партии «Родина». Об этом певица указала в обращении к главе ЦИК Элле Памфиловой. Буланова попросила обеспечить партиям равные права на выборах в ЗакС. Поводом послужил отказ города разместить наружную агитацию — не допустили 1000 плакатов и баннеров партии.

«Удивительно, что певице Татьяне Булановой с ее более чем скромным предложением пытаются еще и вставить палки в колеса. Почему скромным? Поясню. Дело в том, что бедность, совершенно неадекватные пенсии и зарплаты — это угроза национальной безопасности страны. То, что у нас никак это не приведут в соответствие с вызовами, современной жизнью и ценами, является причиной того, что у нас так обострена общественная жизнь. Президент в свое время сказал, что стремление к справедливости — это наиболее ярко выраженная черта россиян. И здесь то, что предлагает Татьяна Буланова, не является радикальным, не предполагает обеднение закромов государства», — пояснил Александр Коробко.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

По его словам, инициатива Булановой — это минимальная и скромная просьба, которая накипела, назрела, и не только в Петербурге. Одновременно с пенсиями должна установиться и нормальная минимальная зарплата.

Коробко обратил внимание, что инициатива Булановой приведет к повышению уровня жизни.

«Те люди, которые могут не давать Булановой возможность высказать свое мнение, противоречат тому, что сам президент хотел бы для страны. Это противоречит тому будущему, которое он старается выстроить. [Отказ региональных властей обеспечить Булановой и «Родине» равные права на выборах в ЗакС] неприемлем», — заключил Александр Коробко.

Ранее Мария Кожевникова также высказалась по поводу инициативы Татьяны Булановой. Актриса поддерживает артистку в желании заботиться о пожилых людях, которые отдали жизнь честному труду на благо Родины.