Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 13:28
13:28
Происшествия
Москвич устроил поножовщину в кафе быстрого питания
13:26
Происшествия
Комик Мирзализаде не признал вину по делу о разжигании межнациональной вражды
13:26
Политика
Тихановская продолжает настаивать на новых санкциях против Белоруссии
13:26
Общество
Штормовое предупреждение продлили в Сочи до 12 августа
13:24
Общество
Пензенская область стремительно теряет население
13:21
Армия
Талибы возобновили наступление на город Мазари-Шариф в Афганистане
13:20
Спорт
Авериной и групповой сборной не вернут золото, даже если подтвердится судейская ошибка
13:20
Армия
Лукашенко заявил об отказе подержать Киев при силовом решении конфликта в Донбассе
13:16
Политика
Лукашенко оценил отношения между Белоруссией и Украиной
13:10
Ливия
Ливия возглавила рейтинг по добыче биткоина среди арабских стран
Все новости

Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 12 солдат
Весь мир
Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 12 солдат
Федеральное агентство новостей  / 

Уагадугу, 9 августа. В результате атаки боевиков на общину, расположенную на северо-западе Буркина-Фасо, убито 12 солдат и еще 7 пропало без вести, сообщает Reuters.

Оперативных комментариев от вооруженных сил республики не последовало. По сведениям источника издания, ни одна организация не взяла на себя ответственность за теракт.

Отметим, обстановка в стране остается напряженной. Так, в минувшую субботу спецподразделение армии уничтожило двух радикалов в том же регионе. Помимо этого, в районе Сахель на севере отмечаются атаки членов формирования, связанного с «Аль-Каидой»1 и «Исламским государством»1 (обе группировки запрещены на территории России. — Прим. ред.).

Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 12 солдат
needpix.com  / 

Ранее ФАН сообщал об успехах правоохранительных органов республики, ликвидировавших отряд боевиков, причастных к нападению на полицейских в июне текущего года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 12 солдат
теракт боевики африка военные буркина-фасо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru