Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 12 солдат

Уагадугу, 9 августа. В результате атаки боевиков на общину, расположенную на северо-западе Буркина-Фасо, убито 12 солдат и еще 7 пропало без вести, сообщает Reuters.

Оперативных комментариев от вооруженных сил республики не последовало. По сведениям источника издания, ни одна организация не взяла на себя ответственность за теракт.

Отметим, обстановка в стране остается напряженной. Так, в минувшую субботу спецподразделение армии уничтожило двух радикалов в том же регионе. Помимо этого, в районе Сахель на севере отмечаются атаки членов формирования, связанного с «Аль-Каидой»1 и «Исламским государством»1 (обе группировки запрещены на территории России. — Прим. ред.).

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Ранее ФАН сообщал об успехах правоохранительных органов республики, ликвидировавших отряд боевиков, причастных к нападению на полицейских в июне текущего года.

1 Организация запрещена на территории РФ.