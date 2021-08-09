В иркутской зоогалерее трехлапому львенку помогает восстановиться щенок лабрадора

Львенок Фортис появился на свет в одном из питомников Иркутска. При рождении малыш получил травму задней лапки. С каждым днем самочувствие львенка ухудшалось. Лечить его никто не брался — сложно. Травма требовала срочного вмешательства ветеринара, в противном случае Фортиса пришлось бы усыпить.

Помогли Фортису в местной зоогалерее. Ветеринар оказался опытным, незамедлительно ампутировал лапку.

«Воспаление на ноге уже переходило на все тело, поэтому понадобилась такая срочность», — поясняет директор зоогалереи Людмила Ивушкина.

Теперь реабилитацией юного царя зверей занимается сотрудница учреждения Александра. Ей и львенку выделили отдельную квартиру. А для того, чтобы Фортис меньше переживал, ему нашли друга. Выбирали по возрасту — щенку лабрадора Эльзе тоже четыре месяца. Но сотрудники зоогалереи не рассчитывали, что животные так сильно привяжутся друг к другу.

«Он сам [львенок — примечание ФАН], когда остается без Эльзы, боится, конечно, очень много чего, но мы и не пугаем его сильно, потому что он только что переехал сюда. Это новая обстановка, он сейчас привыкает, но Эльза ему в этом очень помогает», — уверена Людмила.

Восстановление заняло два месяца. За это время львенок не только выздоровел, но и завел себе лучшего друга.