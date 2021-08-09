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Пьяный житель Красноярска выкинул из окна четвертого этажа укусившую его собаку

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:49
Происшествия
Пьяный житель Красноярска выкинул из окна четвертого этажа укусившую его собаку
pixabay.com  /  BoraAlma

Красноярск, 9 августа. Мужчина, находясь не в трезвом состоянии, выбросил укусившую его собаку из окна жилого дома. От падения с высоты животное скончалось на месте.

По данным сотрудников полиции, 31-летний местный житель со своей возлюбленной распивал спиртные напитки в одной из квартир на улице Партизана Железняка. Во время застолья между ними разгорелся конфликт, и собака стала защищать свою хозяйку.

Животное накинулось на неадекватного красноярца и укусило его. В ответ мужчина выбросил собаку из окна четвертого этажа. Она скончалась на месте. Правоохранители проводят проверку произошедшего инцидента.

Ранее жительница Калининграда выбросила собаку в окно из-за съеденной пятитысячной купюры. СК возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

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