Пьяный житель Красноярска выкинул из окна четвертого этажа укусившую его собаку

Красноярск, 9 августа. Мужчина, находясь не в трезвом состоянии, выбросил укусившую его собаку из окна жилого дома. От падения с высоты животное скончалось на месте.

По данным сотрудников полиции, 31-летний местный житель со своей возлюбленной распивал спиртные напитки в одной из квартир на улице Партизана Железняка. Во время застолья между ними разгорелся конфликт, и собака стала защищать свою хозяйку.

Животное накинулось на неадекватного красноярца и укусило его. В ответ мужчина выбросил собаку из окна четвертого этажа. Она скончалась на месте. Правоохранители проводят проверку произошедшего инцидента.

Ранее жительница Калининграда выбросила собаку в окно из-за съеденной пятитысячной купюры. СК возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.