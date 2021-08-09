Лукашенко предупредил Запад об обратном эффекте санкционных «топоров и вил»

Минск, 9 августа. Санкционные «топоры и вилы» могут возыметь неожиданный эффект и больно ударить по тем, кто ими угрожает, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко предупредил Запад об опасностях злоупотребления санкциями в ходе «Большого разговора с президентом» — мероприятия в формате прямой линии с приглашенными журналистами, экспертами и представителями общественности. Также белорусский лидер подчеркнул, что Республика Беларусь никогда не саботировала диалог с коллективным Западом и стремится продолжить его.

«Большой разговор с президентом» приурочен к годовщине переизбрания Лукашенко и массовых беспорядков, захлестнувших страну вскоре после голосования. Как отметил политолог Дмитрий Болкунец, решающую роль в стабилизации выборов в стране сыграла своевременная помощь России.