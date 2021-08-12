День ВВС России 2021: когда отмечается, история и традиции, создание ВКС РФ

День Военно-воздушных сил России (День ВВС РФ) отмечается в августе. День ВВС сравним по популярности со знаменитыми летними профессиональными праздниками в честь защитников Родины — Днем Военно-морского флота и Днем Воздушно-десантных войск.

Когда в России чествуют авиаторов

Праздник в честь военных летчиков отмечается в России 12 августа, однако основные торжества, как правило, проходят в третье воскресенье августа. Таким образом, в 2021 году сам праздник приходится на среду, а торжественные мероприятия пройдут в воскресенье, 15 августа, в День Воздушного флота России.

Отметим, что есть еще Международный день гражданской авиации, который по решению ООН отмечается 9 февраля во всех странах, в том числе в России.

День ВВС России — история и традиции

Выбор даты праздника в честь дня рождения ВВС связан с историческим событием. 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года император Николай II подписал указ о создании первой в России военной авиационной части. Это небольшое подразделение впоследствии положило начало Императорскому военно-воздушному флоту, который блестяще зарекомендовал себя во время Первой мировой войны.

Традиции русских авиаторов не были утрачены и после Октябрьской революции. В 1918 году в Советской России был создан рабоче-крестьянский Красный воздушный флот — прообраз современных Военно-воздушных сил России.

Федеральное агентство новостей /

Авиация была чрезвычайно популярна в СССР в 1930-е годы, был даже знаменитый лозунг:

«Комсомолец — на самолет!»

Неувядаемой славой покрыли себя советские военные летчики в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг, воспетый в сотнях произведений искусства, до сих пор вдохновляет молодых людей, решивших связать свое будущее с военной авиацией.

В 2015 году указом президента России Военно-воздушные силы были объединены с войсками Воздушно-космической обороны. Так в нашей стране появился новый вид войск — Воздушно-космические силы России (ВКС РФ). ВКС РФ проявили высочайший профессионализм и выучку во время антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

Сегодня российская военная авиация является одной из сильнейших в мире, это признают даже наши геополитические соперники.

Основные мероприятия в честь Дня ВВС, в том числе показательные выступления военных летчиков, пройдут 15 августа, когда будет отмечаться еще один праздник российских авиаторов — День Воздушного флота России. Этот праздник, зародившийся в начале 1930-х годов, с 1980 года отмечается в третье воскресенье августа.