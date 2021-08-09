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Три человека умерли от суррогатного алкоголя в Красноярске

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:44
Происшествия
Три человека умерли от суррогатного алкоголя в Красноярске
pixabay.com

Красноярск, 9 августа. Трое отравившихся алкоголем жителей Красноярска скончались в больнице. Полиция задержала подозреваемых.

Трагедия произошла в Советском районе. Пять местных жителей были госпитализированы с отравлением, однако 24-летняя женщина, ее 54-летняя мать и 54-летний мужчина скончались в больнице. За жизнь еще двоих человек борются врачи.

Следствие установило, что потерпевшие употребляли спиртосодержащую жидкость из пластиковой емкости, на которой даже не было этикеток с указанием состава. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей Октябрьского района 45-ти и 58-ми лет.

Похожая трагедия произошла ранее в Тамбовской области, сообщал сайт 360tv.ru. Три человека насмерть отравились алкоголем после семейного застолья.

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