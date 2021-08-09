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Букингемский дворец включил дочь Меган Маркл в список наследников

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:43
Общество
Букингемский дворец включил дочь Меган Маркл в список наследников
Prt Scr youtube.com  /  Nicki Swift

Лондон, 9 августа. Дочь принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор наконец оказалась в списке наследников британского престола.

Второй ребенок герцога и герцогини Сассекских появился на свет 4 июня, однако Букингемский дворец до недавнего времени не включал ее в перечень престолонаследия. Пресса обратила внимание на это упущение.

Некоторые эксперты начали писать, что Елизавета II пытается таким образом поставить на место внука и его жену, отказавшихся от королевских привилегий. Похоже, чтобы избежать очередного скандала, монархиня отдала распоряжение включить малышку в список наследников. Обновленный перечень появился на официальном сайте королевской семьи.

Дочь Меган Маркл и принца Гарри расположилась в списке на восьмой строчке. На седьмом месте находится двухлетний сын герцога и герцогини Сассекских Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. При этом малышка подвинула в перечне дядю принца Гарри — герцога Йоркского.

Сына герцога и герцогини Сассекских добавили в список наследников через 15 дней после рождения. А младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон Букингемский дворец включили в перечень и вовсе через 12 дней.

Меган Маркл отпраздновала 40-летие 4 августа. Специально к юбилею супруги принц Гарри заказал торт с живыми цветами.

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принц гарри королевская семья меган маркл
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