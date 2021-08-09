Госслужащих и учителей России могут перевести на отечественные мессенджеры

Москва, 9 августа. Правительство России задумалось о переводе преподавателей и госслужащих на отечественные мессенджеры к 2022 году.

Минцифры России направило план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» кабмину страны, в котором разработало алгоритм перехода на отечественные IT-сервисы для представителей некоторых профессий.

Правкомиссия одобрила такую идею еще в июле 2021 года. Согласно проекту, специалисты подготовят сервисы для оперативного обмена данными между ведомствами, в том числе во время удаленной работы.