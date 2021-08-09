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Госслужащих и учителей России могут перевести на отечественные мессенджеры
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Госслужащих и учителей России могут перевести на отечественные мессенджеры

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:58
Общество
Госслужащих и учителей России могут перевести на отечественные мессенджеры
pixabay.com  /  nastya_gepp

Москва, 9 августа. Правительство России задумалось о переводе преподавателей и госслужащих на отечественные мессенджеры к 2022 году.

Минцифры России направило план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» кабмину страны, в котором разработало алгоритм перехода на отечественные IT-сервисы для представителей некоторых профессий.

Правкомиссия одобрила такую идею еще в июле 2021 года. Согласно проекту, специалисты подготовят сервисы для оперативного обмена данными между ведомствами, в том числе во время удаленной работы.

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учителя госслужащие отечественные мессенджеры
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