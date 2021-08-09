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Министерство ирригации Египта подготовилось к борьбе с наводнениями
Африка
Министерство ирригации Египта подготовилось к борьбе с наводнениями
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Каир, 9 августа. Министр водных ресурсов и ирригации Египта Мухаммед Абдель Ати заявил о сильных осадках на юге страны. Большой приток воды поступил в озеро Насер, где расположена Асуанская плотина.

По его словам, превышение допустимой нормы может привести к выходу реки Нил из берегов и к последующему наводнению прилегающих территорий. Руководство дамбы решило совершить сброс, чтобы прочистить дно русла.

Мухаммед Абдель Ати созвал заседание профильного комитета, где присутствовали его помощники из министерства. Он поручил всем продолжать отслеживать всевозможные формы катастроф и предотвращать «их еще в зародыше».

«При необходимости координировать действия с различными государственными органами», — уточнил он.

Министерство ирригации Египта подготовилось к борьбе с наводнениями
pixabay.com  / Alina_Z

В ходе беседы политик также ознакомился с механизмами, применяемыми для борьбы с сильными дождями и наводнениями. Он подчеркнул важность постоянного контроля за жилыми и сельскохозяйственными объектами для защиты от существующих рисков.

Специалисты министерства водных ресурсов и ирригации приняли все необходимые подготовительные меры для противостояния стихии. Они постоянно направляют запросы в провинции с просьбой предоставлять оперативные данные по повышению уровня воды в реках и водоемах.

В начале августа сильное наводнение в Судане частично и полностью разрушило более 1500 жилых домов и других зданий. Тысячи семей остались без крова и средств к существованию.

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египет нил наводнение
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