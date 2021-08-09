Лукашенко объяснил, почему протесты в Белоруссии были продолжительными

Минск, 9 августа. Протесты в Белоруссии 2020 года затянулись из-за тщательной подготовки организаторов, которые к тому же воспользовались «безумием» народа из-за пандемии коронавируса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл причины продолжительной активности протестующих и организаторов массовых беспорядков в августе прошлого года. По мнению белорусского лидера, провокаторы воспользовались «обезумевшим» от коронавируса народом и с легкостью сумели собрать множество протестующих.

Стабилизировать сложную политическую и социальную обстановку в Минске было бы невозможно без помощи России, подчеркнул политолог Дмитрий Болкунец. Благодаря своевременной информационной и материальной поддержке Москвы Лукашенко удалось взять ситуацию под контроль.