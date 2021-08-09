Элла Памфилова не видит логики в отказе ОБСЕ наблюдать за выборами в России

Москва, 9 августа. Специалисты ОБСЕ из-за пандемии в ограниченном формате проводили мониторинг в некоторых странах. Однако непонятно, почему Россия не оказалась в этом алгоритме.

В отказе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ нет логики. Их решение непонятно, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в беседе с журналистами РИА Новости. Ограниченный мониторинг позволил сделать выводы о голосовании в иностранных государствах. Но к РФ этот принцип не применили, отметили в ЦИК.

Кроме того, ОБСЕ не в первый раз отказывается наблюдать за выборами в России. Аналогичная ситуация произошла и в 2007 году, рассказала Памфилова. Глава ЦИК подчеркнула, что за сентябрьским голосованием в Госдуму будут наблюдать эксперты из других профильных структур.

Ранее стало известно, что БДИПЧ отказалось присылать наблюдателей на парламентские выборы в РФ. Такое решение принято вследствие требования ограничить специалистов из-за эпидемиологической ситуации, объяснили в ОБСЕ. В МИД России выразили по этому поводу сожаление, сообщили на сайте НСН.