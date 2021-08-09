Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 12:00
12:00
Шоу-бизнес
Тяжело переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина знает, как спастись от COVID-19
12:00
Общество
Актриса Светличная пожелала удачи Булановой на выборах в ЗакС Петербурга
11:58
Весь мир
Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 12 солдат
11:55
Политика
"Нет необходимости": Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
11:52
Общество
Электросамокаты попали под тотальный запрет на Черноморском побережье
11:49
Происшествия
Пьяный житель Красноярска выкинул из окна четвертого этажа укусившую его собаку
11:48
Политика
Лукашенко предупредил Запад об обратном эффекте санкционных «топоров и вил»
11:46
Происшествия
Суд назначил врачу-гинекологу домашний арест по делу о торговле детьми в Москве
11:46
Общество
Прячьтесь в тени и пейте воду: в Саратовской области снова будет 40-градусная жара
11:44
Происшествия
Три человека умерли от суррогатного алкоголя в Красноярске
Все новости

Орангутанг-старожил отметил 22-й день рождения в новосибирском зоопарке

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:31
Общество
Орангутанг-старожил отметил 22-й день рождения в новосибирском зоопарке
pixabay.com

Новосибирск, 9 августа. Самец орангутанга по кличке Бату получил на 22-й день рождения коробку с фруктами от сотрудников местного зоосада.

Бату также решили поздравить местные жители, которые адресовали ему добрые слова. Некоторые из них были в стихотворной форме.

«Живи долго и счастливо, Бату смышленый паренек», — написала одна из посетительниц зоопарка.

Орангутанг появился в заведении в 2008 году, когда животное привезли из Чехии. Бату, как и его мать, считается очень умной обезьяной. Ранее он выпрашивал лакомства у посетителей, используя веревку, которую он бросал своим новым знакомым. Самец охотно делился полученными продуктами со своей парой по кличке Мишель.

Жительница Оренбурга ранее обнаружила в подъезде своего дома маленького орангутанга, сообщало издание РИА 56. Девушка приютила животное у себя на некоторое время, но позднее его забрали сотрудники местного зоопарка.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Орангутанг-старожил отметил 22-й день рождения в новосибирском зоопарке
зоопарк хорошие новости россии орангутанг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru