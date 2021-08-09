Орангутанг-старожил отметил 22-й день рождения в новосибирском зоопарке

Новосибирск, 9 августа. Самец орангутанга по кличке Бату получил на 22-й день рождения коробку с фруктами от сотрудников местного зоосада.

Бату также решили поздравить местные жители, которые адресовали ему добрые слова. Некоторые из них были в стихотворной форме.

«Живи долго и счастливо, Бату смышленый паренек», — написала одна из посетительниц зоопарка.

Орангутанг появился в заведении в 2008 году, когда животное привезли из Чехии. Бату, как и его мать, считается очень умной обезьяной. Ранее он выпрашивал лакомства у посетителей, используя веревку, которую он бросал своим новым знакомым. Самец охотно делился полученными продуктами со своей парой по кличке Мишель.

Жительница Оренбурга ранее обнаружила в подъезде своего дома маленького орангутанга, сообщало издание РИА 56. Девушка приютила животное у себя на некоторое время, но позднее его забрали сотрудники местного зоопарка.