Лукашенко: выборы 2020 года могли перенести

Минск, 9 августа. Президентские выборы 2020 года в Белоруссии могли перенести, но это было бы незаконно, заявил президент Александр Лукашенко.

Лукашенко высказался о возможном переносе голосования в ходе мероприятия в формате прямой линии "Большой разговор с президентом". Как подчеркнул белорусский лидер, избирательный процесс проводился с полным соблюдением всех правил демократизации и прозрачности.

"Разница была лишь в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, призывающие "долбить власть", к перевороту", — цитирует белорусского лидера БелТА.

"Большой разговор с президентом" проходит в годовщину переизбрания Лукашенко. В 2020 году на фоне результатов выборов страну захлестнули массовые протесты.