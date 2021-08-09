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Лукашенко: выборы 2020 года могли перенести

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:34
Политика
Лукашенко: выборы 2020 года могли перенести
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 9 августа. Президентские выборы 2020 года в Белоруссии могли перенести, но это было бы незаконно, заявил президент Александр Лукашенко.

Лукашенко высказался о возможном переносе голосования в ходе мероприятия в формате прямой линии "Большой разговор с президентом". Как подчеркнул белорусский лидер, избирательный процесс проводился с полным соблюдением всех правил демократизации и прозрачности.

"Разница была лишь в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, призывающие "долбить власть", к перевороту", — цитирует белорусского лидера БелТА.

"Большой разговор с президентом" проходит в годовщину переизбрания Лукашенко. В 2020 году на фоне результатов выборов страну захлестнули массовые протесты.

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Все новости / Политика / Лукашенко: выборы 2020 года могли перенести
выборы белоруссия лукашенко прямая линия большой разговор
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