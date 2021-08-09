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Анна Семенович и Эвелина Бледанс пожаловались на высокую стоимость летнего отдыха
Шоу-бизнес
Анна Семенович и Эвелина Бледанс пожаловались на высокую стоимость летнего отдыха
Федеральное агентство новостей  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Москва, 9 августа. Российские звезды обратили внимание на повышение цен на российских и зарубежных курортах. Певица Анна Семенович и актриса Эвелина Бледанс рассказали, что летний отдых стал дороже.

Бледанс отказалась от поездок за границу этим летом из-за пандемии и предпочла российские курорты. Артистка успела посетить Крым и Сочи. Знаменитость была неприятно удивлена ценами во время поездок.

«Сейчас, конечно, другие цены. Не могу сказать, насколько выросли, но выросли», — отметила Бледанс.

По словам актрисы, после открытия Турции стоимость отдыха на отечественных курортах снизилась, но лишь немного. Бледанс считает, что ехать в другие страны пока рано, поэтому придется платить за отпуск в России.

Однако за границей экономить тоже не получится. Семенович, побывавшая этим летом в Греции, отметила, что цены в этой стране для российских туристов достаточно высоки из-за курса валюты, передает Teleprogramma.pro.

«Что могу сказать про цены — нам дороговато. Там все в евро, а у нас 100 евро — это почти 9 тысяч рублей», — пожаловалась певица.

Как пояснила артистка, этой суммы хватит лишь на ужин с вином для двух–трех человек в местной таверне . В дорогом ресторане придется заплатить еще больше, добавила Семенович.

Певица расслабляется не только на заграничных курортах, но и на даче. Семенович признавалась, что ей нравится проводить время за городом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Семенович и Эвелина Бледанс пожаловались на высокую стоимость летнего отдыха
семенович знаменитости бледанс
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