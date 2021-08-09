Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 9 августа

Москва, 9 августа. Российские врачи выявили 22 160 новых случаев коронавируса во всех регионах страны за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Восемь из десяти новых пациентов с коронавирусом не замечали у себя никаких клинических проявлений заболевания. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране, уточнили в оперштабе.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России с января 2021 года. Жители страны могут выбрать для процедуры один из отечественных препаратов. Сделать прививку можно бесплатно при наличии полиса ОМС.