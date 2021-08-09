Школьницу в Нигерии освободили через семь лет после похищения

Абуджа, 9 августа. Похищенная боевиками «Боко Харам»1 (организация, запрещенная в РФ) школьница спустя 7 лет вернулась домой, заявил губернатор штата Борно Бабагана Зулум.

По словам чиновника, молодая девушка и мужчина, за которого она вышла замуж в плену, сдались военным около 10 дней назад. Это время потребовалось на то, чтобы опознать и связаться с ее семьей. Теперь ей предстоит длительный период реабилитации и социализации.

«Воссоединение девочки с ее родственниками вселило надежду на то, что другие, все еще находящиеся в плену, будут найдены. Вернувшаяся получит психологическую и медицинскую помощь в рамках государственной программы реабилитации», — отметил Зулум.

Налет исламистов на школу в северо-восточном городе Чибок произошел в апреле 2014 г. и вызвал международный резонанс.

Федеральное агентство новостей / Prt Scr

В общей сложности боевики похитили 270 школьниц, однако в 2017 году во время переговоров вернули 82 девочки. Еще несколько человек сумели сбежать самостоятельно, но, как полагают власти страны, около 113 похищенных все еще удерживаются джихадистами.

Ранее ФАН сообщал, что правительство Нигерии выразило обеспокоенность ухудшающейся обстановкой на северо-западе и северо-востоке государства. С каждым днем там становится больше случаев открытого захвата людей, грабежа и налетов на населенные пункты. Силовики проводят колоссальную работу по борьбе как с террористами, так и с обычной преступностью, однако это не приносит ощутимого результата.

1 Организация запрещена на территории РФ.