За Буланову на все 200%: Анастасия Крайнова одобрила проект «Ленинградская надбавка»

Татьяна Буланова — добрый и светлый человек, она заботится о наших бабушках и дедушках, которые получают недостаточно средств для достойной жизни на пенсии. Таким мнением с ФАН поделилась певица, экс-участница группы «Тутси» Анастасия Крайнова, комментируя инициативу своей коллеги по сцене.

Напомним, Татьяна Буланова выступает в качестве кандидата в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга от партии «Родина» с инициативой, которая стала одним из главных пунктов ее предвыборной программы. Артистка предлагает повысить размер пенсии жителям Северной столицы. Однако программа чем-то не понравилась местным чиновникам, о чем Буланова заявила в своем обращении к председателю ЦИКа России Элле Памфиловой. Кандидат попросила разобраться в ситуации вокруг ее возможного снятия с выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Анастасия Крайнова поддержала Татьяну Буланову и заявила, что в нашей стране стыдно не помогать пенсионерам, особенно тем, кто во времена Великой Отечественной войны рисковал жизнью, защищая Родину.

«К Татьяне я отношусь прекрасно, она потрясающий человек, очень добрая, светлая, никаких нареканий на ее счет не слышала никогда в шоу-бизнесе. Она всегда была спокойной, выдержанной женщиной. Что касается пенсионеров, вы знаете, нам нужно и во всей России такое сделать, потому что другим странам мы долги многомиллиардные прощаем, а пенсионеры у нас живут черт знает как. И это те люди, которые на войне в 45-м году защищали Родину, а сейчас перебиваются, чтобы хватило на еду, это отвратительно. Поэтому я на все 200% поддерживаю инициативу Татьяны и считаю, что бабушки и дедушки в нашей стране живут просто ужасно», — рассказала ФАН экс-участница группы «Тутси».

Ранее советский и российский художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, известный под псевдонимом Африка, в беседе с корреспондентом ФАН также поддержал Татьяну Буланову. Артист положительно отозвался о ее инициативе увеличить размер пенсии жителям Северной столицы.