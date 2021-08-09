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Афганские войска за сутки ликвидировали 579 талибов
Армия
Афганские войска за сутки ликвидировали 579 талибов
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 9 августа. Афганские правительственные силы продолжают операции против боевиков движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в различных районах страны.

Согласно сообщению минобороны Афганистана, талибы понесли крупные потери в провинциях Герат, Кандагар, Пактия и Гильменд.

«За сутки ликвидированы 579 боевиков радикального движения «Талибан», еще 161 человек ранен», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее представители талибов заявили о захвате города Талукан, который является административным центром провинции Тахар. О ранении трех пакистанских военнослужащих близ границы с Афганистаном в результате обстрела и взрыва мины сообщал RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан пакистан талибан
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