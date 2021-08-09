Прячьтесь в тени и пейте воду: в Саратовской области снова будет 40-градусная жара

Саратов, 9 августа. В регионе ожидаются несколько чрезвычайно жарких дней, столбик термометра в некоторых районах поднимется до +40 градусов. Это превышает стандартные значения для середины августа на 6-10 градусов.



Высокая температура вкупе с практически полным отсутствием осадков может стать опасной. Сотрудник МЧС Виталий Т. рассказал корреспонденту ФАН, как уберечь себя во время 40-градусной жары.

«Такая погода особенно опасная для пожилых людей, им нужно сократить прогулки по минимуму. В магазины и поликлиники, если есть такая необходимость, стоит идти утром, пока солнце еще поднимается. Всем остальным рекомендую почаще отдыхать в тени, прячась там от жары, и употреблять большое количество воды», — отметил специалист.

Ранее лагерь с заболевшими детьми в Саратове закрыли из-за «нестандартных» проб воды. Подростки пожаловались на плохое самочувствие.