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Прячьтесь в тени и пейте воду: в Саратовской области снова будет 40-градусная жара
Общество
Прячьтесь в тени и пейте воду: в Саратовской области снова будет 40-градусная жара
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Саратов, 9 августа. В регионе ожидаются несколько чрезвычайно жарких дней, столбик термометра в некоторых районах поднимется до +40 градусов. Это превышает стандартные значения для середины августа на 6-10 градусов. 

Высокая температура вкупе с практически полным отсутствием осадков может стать опасной. Сотрудник МЧС Виталий Т. рассказал корреспонденту ФАН, как уберечь себя во время 40-градусной жары.  

«Такая погода особенно опасная для пожилых людей, им нужно сократить прогулки по минимуму. В магазины и поликлиники, если есть такая необходимость, стоит идти утром, пока солнце еще поднимается. Всем остальным рекомендую почаще отдыхать в тени, прячась там от жары, и употреблять большое количество воды», — отметил специалист.

Ранее лагерь с заболевшими детьми в Саратове закрыли из-за «нестандартных» проб воды. Подростки пожаловались на плохое самочувствие. 

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