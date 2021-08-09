Электросамокаты попали под тотальный запрет на Черноморском побережье

В Геленджике продолжают борьбу с электросамокатами на центральной набережной города. В середине июля из-за высокого травматизма пешеходов, велосипедистов было принято решение о запрете движения средств индивидуальной мобильности (ролики, самокаты, моноколеса и пр.) на этом участке. Травмы с начала года там получили почти 200 человек. Именно поэтому прокурор города вынес представление о несоответствии велосипедной дорожки на набережной установленным требованиям строительных норм и правил.

«В МУП БХО уже перестали аккуратно складывать вывезенные с набережной самокаты просто потому, что так они перестали здесь помещаться. Сейчас на складе уже более 450 самокатов», — рассказали ФАН пресс-службе мэрии Геленджика.

Каждый день коммунальщики объезжают набережную, собирают эти средства передвижения.

«Чтобы успеть спрятать самокаты, их владельцы теперь стали выставлять на набережной школьников, которые оперативно сообщают о приближении опасности», — добавили в мэрии.

Работу по вывозу средств мобильности с набережной продолжат. Кроме того, уже начали выставлять специальные знаки, которые запрещают движение по пешеходной зоне на электросамокатах и позволяют полицейским составлять протоколы об административном правонарушении.

Однако есть и исключения: на участке разрешено ездить на велосипедах детям до 14 лет, взрослым, которые сопровождают ребенка, и тем, кто перевозит детей до семи лет на дополнительном сиденье. Также разрешено движение спецтехники при выполнении работ и транспорта экстренных служб.

Ранее ФАН писал, что в Анапе и Краснодаре тоже ввели ограничения на движение электросамокатов.