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Ученые выяснили, что дрозофилы предпочитают еду спариванию

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:14
Наука
Ученые выяснили, что дрозофилы предпочитают еду спариванию
pixabay.com

Бирмингем, 9 августа. Лишенные пищи и возможности к спариванию плодовые мушки дрозофилы предпочитают наесться, чем вступать в половой контакт с самкой, выяснили ученые Бирмингемского университета.

Животные должны ежеминутно принимать решения, чтобы выжить. Зачастую организмам приходится сталкиваться с ситуациями, когда необходимо выбирать между утолением голода и спариванием. Поэтому ученые решили выяснить, как мозг расставляет приоритеты после оценки альтернативных вариантов.

«Самцы, лишенные возможности спариваться и пищи, демонстрировали явное предпочтение к еде, прежде чем начинать ухаживать за самкой», — рассказал один авторов научной работы.

При этом накормленные насекомые сразу же начинали ухаживать за самкой. Оказалось, что за выбор отвечает передача сигналов тирамина —органического вещества из группы биогенных аминов.

Ученые проводят исследования на дрозофилах, так как эти насекомые демонстрируют сложные способности типа обучения и памяти. Недавно выяснилось, что дрозофилам не нужен сон для нормального функционирования.

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