Перенесенный коронавирус увеличивает риск развития сахарного диабета

Москва, 9 августа. Мужчины и женщины, перенесшие коронавирус, рискуют заболеть сахарным диабетом, предупреждают эндокринологи и терапевты.

Коронавирус действительно может повлиять на развитие этого заболевания, считает завкафедрой эндокринологии и внутренних болезней ПИМУ Леонид Стронгин. Однако чаще всего на фоне COVID-19 активно развивается уже существующий диабет. Главная опасность этой болезни заключается в том, что многие люди не замечают ее. Они обращаются к медикам слишком поздно.

Чтобы снизить риски развития диабета, в первую очередь следует пересмотреть свое питание. Желательно включить в него пшено. Эта крупа не только снижает риски сахарного диабета, но и способствует стабилизации уровня глюкозы в крови у тех, кто уже страдает этим заболеванием, пишет «Ридус». А фруктовые соки, напротив, увеличивают риски появления недуга.