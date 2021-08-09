Военнослужащие армии Лаоса прибыли в Приморский край на учения «Ларос-2021»

Хабаровск, 9 августа. Бойцы Вооруженных сил Лаоса прилетели в Приморский край для участия в российско-лаосских учениях «Ларос-2021» антитеррористической направленности.

Подразделения армии Лаоса прибыли в Россию на самолете военно-транспортной авиации, который совершил посадку в аэропорту «Кневичи», сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«Военнослужащие вооружённых сил Лаоса совершили 135 километровый переезд в современный автономный полевой лагерь полигона Сергеевский, где состоится совместное учение», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее сообщалось об учениях расчетов комплексов «Бастион» на Камчатке, с электронными запусками ракет по кораблям условного противника. Высказывание министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса о вероятности «непредвиденных пограничных инцидентов» во время российско-белорусских маневров «Запад-2021» приводил RT.