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Великобритания отправила в Йемен спецназ для противодействия хуситам
Ближний Восток
Великобритания отправила в Йемен спецназ для противодействия хуситам
army.mod.uk  /  Crown copyright

Сана, 9 августа. Британские силы специального назначения были направлены в Йемен 7 августа, чтобы выследить координаты бойцов хуситского движения «Ансар Аллах», вероятно, причастных к атаке беспилотника на танкер Mercer Street близ Омана. Об этом сообщает издание Express.

Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер призвал Запад отомстить за нападение, в результате которого погибли гражданине Соединенного Королевства и Румынии.

«Что нам нужно сделать, так это призвать Иран (Тегеран оказывает помощь хуситам в Йемене — прим. ред.) к ответу за его очень безрассудное поведение», — заявил он.

Таким образом, 7 августа в восточный Йемен прибыла особая авиадесантная бригада из Великобритании численностью 40 человек. Они приземлились в аэропорту Аль-Гайда в провинции Аль-Махра и обратились к местной агентуре, субсидируемой Министерством иностранных дел Соединенного Королевства. Сообщается, что эти люди хорошо знают регион и помогут «охотиться» на хуситов. В британскую бригаду также входит специальное подразделение радиоэлектронной борьбы, которое будет задействовать свои ресурсы для устранения помех связи.

По мнению Лондона, Тегеран может предоставлять «Ансар Аллах» беспилотники большой дальности, чтобы угрожать международным торговым судам в регионе. Впрочем, никаких доказательств британская сторона не предоставляет.

Атака на Mercer Street

Ранее, 30 июля, танкер-химовоз Mercer Street, находящийся под управлением израильской компании Zodiac Maritime, подвергся нападению недалеко от берегов Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в порт Фуджейра. В результате атаки погибли два члена экипажа.

Прибывшие на подмогу Mercer Street американские военные после осмотра корабля заявили, что первые признаки «ясно указывают» на удар беспилотника. Руководство Израиля незамедлительно возложило ответственность на Тегеран, который поддерживает «Ансар Аллах». Премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет заявил, что международное сообщество не должно оставаться безучастным к действиям Исламской Республики, и назвал нападение «серьезной ошибкой» Ирана.

Американо-израильская разведка считает, что БПЛА запустили из восточного Йемена. Согласно ее сведениям, боевой дрон был сначала направлен по GPS в сторону танкера, но за милю до судна руководство взял оператор, который и перевел боеприпас через камеру на мостик корабля.

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг причастность Тегерана к произошедшему. По его словам, Израиль своей агрессивной риторикой старается отвлечь внимание общественности от реальных фактов и отсутствия каких-либо серьезных доказательств участия иранских сил в данных инцидентах. Дипломат предостерег, что в западных и израильских СМИ могут появляться ложные новости касательно вовлеченности Тегерана в нападения на суда.

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великобритания йемен танкер хуситы mercer street
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