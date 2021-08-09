Великобритания отправила в Йемен спецназ для противодействия хуситам

Сана, 9 августа. Британские силы специального назначения были направлены в Йемен 7 августа, чтобы выследить координаты бойцов хуситского движения «Ансар Аллах», вероятно, причастных к атаке беспилотника на танкер Mercer Street близ Омана. Об этом сообщает издание Express.

Глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер призвал Запад отомстить за нападение, в результате которого погибли гражданине Соединенного Королевства и Румынии.

«Что нам нужно сделать, так это призвать Иран (Тегеран оказывает помощь хуситам в Йемене — прим. ред.) к ответу за его очень безрассудное поведение», — заявил он.

H/T @avsec_pro for this find. Some UK media is reporting that a 40-strong team of UK special forces ­soldiers arrived in eastern #Yemen yesterday and that US & Israeli intelligence believes drone was launched by Houthis directed by GPS. 1/2https://t.co/t3aBQ7o7Re — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) August 8, 2021

Таким образом, 7 августа в восточный Йемен прибыла особая авиадесантная бригада из Великобритании численностью 40 человек. Они приземлились в аэропорту Аль-Гайда в провинции Аль-Махра и обратились к местной агентуре, субсидируемой Министерством иностранных дел Соединенного Королевства. Сообщается, что эти люди хорошо знают регион и помогут «охотиться» на хуситов. В британскую бригаду также входит специальное подразделение радиоэлектронной борьбы, которое будет задействовать свои ресурсы для устранения помех связи.

По мнению Лондона, Тегеран может предоставлять «Ансар Аллах» беспилотники большой дальности, чтобы угрожать международным торговым судам в регионе. Впрочем, никаких доказательств британская сторона не предоставляет.

La Unión Europea condenó el ataque al buque “Mercer Street” y aseguró que todas las pruebas apuntan al régimen de Irán https://t.co/UCIxD0AqU4 — Infobae América (@infobaeamerica) August 8, 2021

Атака на Mercer Street

Ранее, 30 июля, танкер-химовоз Mercer Street, находящийся под управлением израильской компании Zodiac Maritime, подвергся нападению недалеко от берегов Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в порт Фуджейра. В результате атаки погибли два члена экипажа.

Прибывшие на подмогу Mercer Street американские военные после осмотра корабля заявили, что первые признаки «ясно указывают» на удар беспилотника. Руководство Израиля незамедлительно возложило ответственность на Тегеран, который поддерживает «Ансар Аллах». Премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет заявил, что международное сообщество не должно оставаться безучастным к действиям Исламской Республики, и назвал нападение «серьезной ошибкой» Ирана.

Foreign Office says evidence points to Iran for drone attack that killed British citizen in drone attack on MT Mercer Street in Gulf of Oman.



Exploded above bridge killing 2. 1st known fatal attack after yrs of assaults on commercial shipping in region https://t.co/uuZK6Wwqn4 pic.twitter.com/YjySoUY53j — Navy Lookout (@NavyLookout) August 3, 2021

Американо-израильская разведка считает, что БПЛА запустили из восточного Йемена. Согласно ее сведениям, боевой дрон был сначала направлен по GPS в сторону танкера, но за милю до судна руководство взял оператор, который и перевел боеприпас через камеру на мостик корабля.

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг причастность Тегерана к произошедшему. По его словам, Израиль своей агрессивной риторикой старается отвлечь внимание общественности от реальных фактов и отсутствия каких-либо серьезных доказательств участия иранских сил в данных инцидентах. Дипломат предостерег, что в западных и израильских СМИ могут появляться ложные новости касательно вовлеченности Тегерана в нападения на суда.