Украинский министр поделился ожиданиями от встречи Байдена и Зеленского

Киев, 9 августа. Глава МИД Украины Кулеба рассказал, что станет предметом обсуждения на встрече президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Визит Зеленского в Вашингтон запланирован на конец августа. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что американский лидер уже ждет встречи, на которой президенты обсудят три блока вопросов, касающиеся политики, экономики и безопасности.

Сейчас между Украиной и Соединенными Штатами действует стратегическое партнерство, которое потерпело многочисленные изменения, и теперь необходимо задать ему новое направление, пояснил украинский министр. Что касается вопроса безопасности, то тут стороны решили затронуть ситуацию с Крымом и Донбассом. Правда, к каким именно идеям по этой теме пришли политические лидеры, Кулеба отказался говорить.

«Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», — рассказал глава МИД Украины.

Ранее главы внешнеполитических ведомств встретились в Вашингтоне, где Блинкен заверил Кулебу в поддержке Киева. Украинский дипломат в свою очередь заявил, что грядущая поездка президента Владимира Зеленского в США станет залогом хороших взаимоотношений между странами.