Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 11:58
11:58
Весь мир
Теракт в Буркина-Фасо унес жизни 12 солдат
11:55
Политика
"Нет необходимости": Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России
11:52
Общество
Электросамокаты попали под тотальный запрет на Черноморском побережье
11:49
Происшествия
Пьяный житель Красноярска выкинул из окна четвертого этажа укусившую его собаку
11:48
Политика
Лукашенко предупредил Запад об обратном эффекте санкционных «топоров и вил»
11:46
Происшествия
Суд назначил врачу-гинекологу домашний арест по делу о торговле детьми в Москве
11:46
Общество
Прячьтесь в тени и пейте воду: в Саратовской области снова будет 40-градусная жара
11:44
Происшествия
Три человека умерли от суррогатного алкоголя в Красноярске
11:43
Общество
Букингемский дворец включил дочь Меган Маркл в список наследников
11:42
Общество
Госслужащих и учителей России могут перевести на отечественные мессенджеры
Все новости

Украинский министр поделился ожиданиями от встречи Байдена и Зеленского
Политика
Украинский министр поделился ожиданиями от встречи Байдена и Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 9 августа. Глава МИД Украины Кулеба рассказал, что станет предметом обсуждения на встрече президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Визит Зеленского в Вашингтон запланирован на конец августа. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что американский лидер уже ждет встречи, на которой президенты обсудят три блока вопросов, касающиеся политики, экономики и безопасности.

Сейчас между Украиной и Соединенными Штатами действует стратегическое партнерство, которое потерпело многочисленные изменения, и теперь необходимо задать ему новое направление, пояснил украинский министр. Что касается вопроса безопасности, то тут стороны решили затронуть ситуацию с Крымом и Донбассом. Правда, к каким именно идеям по этой теме пришли политические лидеры, Кулеба отказался говорить.

«Третий — экономика. Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», — рассказал глава МИД Украины.

Ранее главы внешнеполитических ведомств встретились в Вашингтоне, где Блинкен заверил Кулебу в поддержке Киева. Украинский дипломат в свою очередь заявил, что грядущая поездка президента Владимира Зеленского в США станет залогом хороших взаимоотношений между странами.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинский министр поделился ожиданиями от встречи Байдена и Зеленского
украина сша зеленский байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru