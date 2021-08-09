Гинцбург считает, что COVID-19 станет управляемым заболеванием

Москва, 9 августа. Создание эффективных средств борьбы с вирусом SARS-CoV-2 в будущем сделает заболевание вакциноуправляемым.

Подобное уже произошло с гриппом, заметил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы создадим адекватные меры, средства борьбы против этой инфекции и вытесним ее из разряда вновь возникающих в разряд того заболевания, которое сейчас называется вакциноуправляемое», — рассказал Гинцбург в документальном фильме «Пока живы — будем жить».

В категорию таких болезней также входят корь и краснуха. Вакцинация от COVID-19 способна защитить человека на срок более двух лет, добавил глава центра Гамалеи.

Мнение, что со временем коронавирусная инфекция со временем станет сезонным заболеванием наподобие простуды, выразил профессор из Великобритании Пол Хантер. Он объяснил свою позицию в статье для Spectator, передает «Ридус».

Также стало известно, что вузам России рекомендовали заселять в общежитие только студентов с вакцинацией от коронавируса или медотводом от процедуры. Рекомендацию опубликовало Минобрнауки.