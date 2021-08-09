Три человека пострадали в массовой аварии с тремя машинами под Красноярском

Крансоярск, 9 августа. Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в несколько машин, в результате аварии пострадали люди.

Серьезная авария произошла на 915-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Уярском районе Красноярского края. В результате случившегося пострадали женщина и двое детей.

По данным следствия, молодой 28-летний автомобилист на иномарке выехал на встречную полосу, где врезался в ехавший по встречной полосе автомобиль. От удара эта машина слетела в кювет и перевернулась. Молодой человек продолжил движение и столкнулся с еще одной машиной. В результате оба автомобиля съехали в кюветы по разные стороны дороги. В аварии пострадали15-летняя девушка, а также 40-летняя женщина и трехлетний ребенок.

Еще одна авария с нанесением урона городскому имуществу произошло во Владивостоке, сообщило Deita.ru.