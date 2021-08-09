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Как диалог между общественниками и чиновниками меняет облик и жизнь Петербурга
Общество
Как диалог между общественниками и чиновниками меняет облик и жизнь Петербурга
пресс-служба «Лахта-центра»  / 

В понедельник, 9 августа, с 11:00 в медиацентре «Патриот» проходит пресс-конференция, в ходе которой эксперты обсуждают, как общественные организации влияют на жизнь города.

Ярким примером такого влияния в свое время стал перенос строительства небоскреба с Охты на берег Финского залива. Весь этот процесс сопровождался акциями протеста горожан и общественных организаций. В итоге власти пошли навстречу населению и теперь «Лахта-центр» служит украшением города, а не портит его исторический облик. Однако зачастую под видом гнева общества скрываются политические интересы и откровенные заказы со стороны конкурентов.

В ходе пресс-конференции представители общественных организаций рассказывают, как граждане влияют на развитие города. А также отвечают на вопросы: какие запросы есть у горожан помимо социальных объектов, какой инфраструктуры остро недостает Северной столице, налажен ли диалог между общественными организациями и правительством города. Кроме того, спикеры обсуждают организацию и проведение крупных городских мероприятий и объясняют, кто доносит до властей Петербурга современные тенденции для грамотной работы с молодежью.

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