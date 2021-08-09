Тихановская отказалась от проведения незаконных акций в Белоруссии

Вильнюс, 9 августа. Незаконные акции больше не будут проводиться в городах Белоруссии. Об этом заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Она уточнила, что цена за незаконные митинги «слишком высока». По этой причине Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, исключила проведение массовых акций своих сторонников в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Тихановская пожалела о решении покинуть Белоруссию после выборов президента. По ее словам, она не должна была уезжать в разгар несанкционированных митингов.