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Тихановская отказалась от проведения незаконных акций в Белоруссии

  /   Обновлено: 09 августа 2021 11:05
Политика
Тихановская отказалась от проведения незаконных акций в Белоруссии
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Вильнюс, 9 августа. Незаконные акции больше не будут проводиться в городах Белоруссии. Об этом заявила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

Она уточнила, что цена за незаконные митинги «слишком высока». По этой причине Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, исключила проведение массовых акций своих сторонников в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Тихановская пожалела о решении покинуть Белоруссию после выборов президента. По ее словам, она не должна была уезжать в разгар несанкционированных митингов.

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