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Волонтеры спасли обгоревших кошек и собак после пожара в якутском селе Бяс-Кюель

  /   Обновлено: 09 августа 2021 10:54
Общество
Волонтеры спасли обгоревших кошек и собак после пожара в якутском селе Бяс-Кюель
pixabay.com

Якутск, 9 августа. Группа волонтеров помогла обгоревшим животным в селе Бяс-Кюель Горного района Якутии, где в субботу лесной пожар уничтожил больше 30 домов.

В спасательной операции участвовали члены фонда помощи животным «Белый Бим», движения «Помоги выжить», сотрудники мини-зоопарка «Зоополис», а также другие добровольцы и зоозащитники. Несколько волонтеров в течение четырех часов обходили всю территорию пожара.

«Мы нашли и забрали 5 кошек. Один из котов сидел в болоте, видимо пытался хоть как-то облегчить боль. Собак накормили», — отметили добровольцы.

Сейчас все пострадавшие животные доставлены в Якутск на лечение. Они находятся на попечении волонтеров, но после буду обязательно возвращены хозяевам.

Жительница Калифорнии столкнула с забора медведицу, которая пыталась проникнуть в ее двор. Зверь пытался зацепить когтями ее собак. Исход битвы решила хозяйка дома, сообщал сайт 360tv.ru.

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