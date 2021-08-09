Волонтеры спасли обгоревших кошек и собак после пожара в якутском селе Бяс-Кюель

Якутск, 9 августа. Группа волонтеров помогла обгоревшим животным в селе Бяс-Кюель Горного района Якутии, где в субботу лесной пожар уничтожил больше 30 домов.

В спасательной операции участвовали члены фонда помощи животным «Белый Бим», движения «Помоги выжить», сотрудники мини-зоопарка «Зоополис», а также другие добровольцы и зоозащитники. Несколько волонтеров в течение четырех часов обходили всю территорию пожара.

«Мы нашли и забрали 5 кошек. Один из котов сидел в болоте, видимо пытался хоть как-то облегчить боль. Собак накормили», — отметили добровольцы.

Сейчас все пострадавшие животные доставлены в Якутск на лечение. Они находятся на попечении волонтеров, но после буду обязательно возвращены хозяевам.

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