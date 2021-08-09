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Минфин России выступил за сокращение госпрограммы заимствований
Экономика
Минфин России выступил за сокращение госпрограммы заимствований
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 августа. Министерство финансов выступило за снижение объема внутреннего долга Российской Федерации.

Объем сокращения должен достигнуть 875 миллиардов рублей. Такая инициатива появилась из-за опережающего плановые показатели экономического восстановления государства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова представителя министерства.

«В 2020 году удалось получить сверхплановые ненефтегазовые доходы в результате более быстрого восстановления экономики, чем ожидалось согласно макропрогнозу», — цитирует издание собеседника.

Решение по данной инициативе еще не было принято, в Минэкономики находят предложенные меры нецелесообразными в связи с текущей политикой ЦБ.

Минфин США ранее выступал с противоположным предложением: власти страны будут вынуждены поднять потолок госдолга, чтобы избежать угрозы дефолта.

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минфин рф финансы госдолг заимствования
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