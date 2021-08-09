Серьезное нарушение в новоуренгойском порту выявила прокуратура

Новый Уренгой, 9 августа. Надзорное ведомство провело проверку в отношении местного речного порта. Прокуратура выявила нарушение закона о безопасности судоходства и эксплуатации водного транспорта.

Правоохранители установили, что был нарушен технический регламент, касающийся внутреннего водного транспорта. Организация эксплуатировала баржу без документов профильного реестра.

Руководитель порта получил представление, после чего обеспечил освидетельствование судна. Кроме того, ответственность понесли сотрудники организации, которые совершили правонарушение.