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Украинская версия Apple Maps обозначила Чечню как «Республику Ичкерия»
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Политика
Украинская версия Apple Maps обозначила Чечню как «Республику Ичкерия»
pixabay.com

Москва, 9 августа. Украиноязычные карты в приложении Apple Maps обозначают Чечню в качестве «Чеченской Республики Ичкерия» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Русскоязычная версия карт правильно отображает название региона — Чечня. Однако если переключить приложение на украинский язык, сервис Apple показывает, что эта часть России якобы называется «Чеченська Республіка Ічкерія» (Чеченская Республика Ичкерия), пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, Крым отделили госграницей от Украины на официальной карте Олимпийских игр. Эта ситуация вызвала волну возмущения среди киевских политиков.

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