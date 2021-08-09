Названа альтернатива пенсии в России

Москва, 9 августа. Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев рассказал, чем пожилые граждане Российской Федерации могут заменить пенсию.

Альтернативным механизмом эксперт считает страхование жизни. В некоторых странах, в том числе в США и ЮАР, данная стратегия является основным элементом добровольной пенсионной системы, уточняет Forbes.

Подобные страховые программы представляют собой гибкий механизм, который рассчитан как на создание пенсионных накоплений к конкретному сроку, так и на медицинское обеспечение граждан в течение жизни. Аналогом в РФ является накопительное страхование жизни, указывает эксперт. Кроме накопительно-инвестиционной части, оно включает множество сервисов, в числе которых медицинские и налоговые.

При этом договоры инвестиционного страхования жизни чаще всего заключаются сроком от 3 до 5 лет. Для накопительного страхования характерны более длительные сроки. Оно отличается от инвестиционного не только временем, но и графиком платежей.

Пенсионный фонд РФ ранее рассказал о способах досрочно выйти на пенсию любому россиянину. Гражданам необходимо иметь рабочий стаж 37–42 года.